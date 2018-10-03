公務車載官員出席藍營民代競總成立 綠批新北市府行政不中立

2018-10-03 15:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員羅文崇、議員參選人張維倩今天召開「又抓到了！公務車接送官員助選！市府淪助選慣犯！」記者會，舉證2日晚間侯友宜、洪佳君樹林競選總部成立大會時，有社會局公務車出現在現場，質疑市府違反行政中立、濫用行政資源，社會局說明，官員是接獲現任議員邀請到場禮貌性致意，未上台未發言，隨即離開，不論藍綠或無黨籍均會秉持相同原則前往致意。

羅文崇批評新北市政府屢次動員行政資源介入，嚴重違反行政中立，堪稱「史上最強選舉團隊」，他指出，昨日晚上侯友宜與洪佳君成立聯合競選總部，民眾在造勢場合捕捉到市府官員身影，其一為已下班的民政局長江俊霆，到侯友宜、洪佳君的造勢場合助選 ，羅文崇認為，市府官員遊走行政中立灰色地帶成為爭議，更誇張的是，現場還出現社會局公務車。

議員參選人張維倩說，公務車的濫用已違反「公務人員行政中立法」第9條，痛批新北市大砸行政資源，無視行政中立原則。

針對議員指稱公務車接送官員助選一事，社會局表示，基於府會和諧，接獲現任議員邀請參加成立活動時，官員視為「公務行程」，所以搭公務車到場，僅禮貌性致意，短暫停留後即離開，並未上台致詞或助選，無論藍、綠或無黨聯盟現任議員邀請，社會局均秉持此一原則參加。