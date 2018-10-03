民進黨中常會花蓮召開 小英探索珍貴藍金

2018-10-03 15:12

［記者王峻祺／花蓮報導］民進黨啟動行動中常會系列，今到花蓮台肥海洋深層園區召開會議，討論觀光產業。會前，兼任黨主席的總統蔡英文與立法院黨團總召柯建銘、立委蕭美琴及花蓮縣長參選人劉曉玫提前參訪園區，探索珍貴藍金，一群人還坐在足癒步道賞景，體驗沁涼9度C的海洋深層水。

蔡英文走訪台肥園區，首站先到海礦探索館，由台肥董事長康信鴻介紹園區整體規劃及重點發展項目，並在體驗區淺嚐一下自海底662公尺深，直接抽出的海洋深層水，驚呼「鹹鹹的！」一聽到深層水還能透過冷能利用與溫差發電，生技應用廣泛，頻頻點頭肯定。

隨後，蔡英文接續參訪台肥太陽能發電板，並到足癒步道體驗海洋深層水。一旁陪同的劉曉玫則率先脫掉鞋襪直接走入步道，與柯建銘、蕭美琴等人坐在池畔邊談話，面對記者詢問總統「是來花蓮關心選情嗎？」先行一步代回「總統關心花蓮觀光，就是關心花蓮選情。」

民進黨行動中常會今到花蓮討論觀光產業，希望發揮花蓮得天獨厚的天然條件，讓花蓮觀光朝陸海空3度立體化發展，劉曉玫在行動中常會中，報告她的觀光產業政策，主張將花蓮打造成一座「國際觀光新樂園」。