民進黨中常會花蓮召開 小英探索珍貴藍金

［記者王峻祺／花蓮報導］民進黨啟動行動中常會系列，今到花蓮台肥海洋深層園區召開會議，討論觀光產業。會前，兼任黨主席的總統蔡英文與立法院黨團總召柯建銘、立委蕭美琴及花蓮縣長參選人劉曉玫提前參訪園區，探索珍貴藍金，一群人還坐在足癒步道賞景，體驗沁涼9度C的海洋深層水。
蔡英文走訪台肥園區，首站先到海礦探索館，由台肥董事長康信鴻介紹園區整體規劃及重點發展項目，並在體驗區淺嚐一下自海底662公尺深，直接抽出的海洋深層水，驚呼「鹹鹹的！」一聽到深層水還能透過冷能利用與溫差發電，生技應用廣泛，頻頻點頭肯定。
隨後，蔡英文接續參訪台肥太陽能發電板，並到足癒步道體驗海洋深層水。一旁陪同的劉曉玫則率先脫掉鞋襪直接走入步道，與柯建銘、蕭美琴等人坐在池畔邊談話，面對記者詢問總統「是來花蓮關心選情嗎？」先行一步代回「總統關心花蓮觀光，就是關心花蓮選情。」
民進黨行動中常會今到花蓮討論觀光產業，希望發揮花蓮得天獨厚的天然條件，讓花蓮觀光朝陸海空3度立體化發展，劉曉玫在行動中常會中，報告她的觀光產業政策，主張將花蓮打造成一座「國際觀光新樂園」。
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民進黨中常會今到花蓮召開，兼任黨主席的總統蔡英文提前參訪台肥海洋深層園區。（記者王峻祺攝）
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總統蔡英文聽取簡報。（記者王峻祺攝）
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總統蔡英文由花蓮縣長參選人劉曉玫陪同，走訪台肥園區，首站先到海礦探索館，並在體驗區淺嚐一下自海底662公尺深，直接抽出的海洋深層水，驚呼「鹹鹹的！」（記者王峻祺攝）
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民進黨啟動行動中常會系列，今到花蓮台肥海洋深層園區召開會議，討論觀光產業。（記者王峻祺攝）
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蔡英文參觀台肥太陽能發電板。（記者王峻祺攝）
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總統蔡英文及花蓮縣長參選人劉曉玫到台肥足癒步道體驗海洋深層水。（記者王峻祺攝）
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總統蔡英文與民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委蕭美琴及花蓮縣長參選人劉曉玫提前參訪園區，探索珍貴藍金，一群人還坐在足癒步道賞景，體驗沁涼9度C的海洋深層水。 （記者王峻祺攝）