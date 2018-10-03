中市議員爭取捷運藍線地下化延伸東海大學

台中市議員謝明源＂陳淑華、蕭隆澤建議捷運藍線地下化延伸至東海大學。（記者張菁雅攝）

2018-10-03 14:41

〔記者張菁雅／台中報導〕行政院已核定通過台中捷運藍線計畫，全線規劃高架和地下型式。台中市議員陳淑華今日質詢時表示，捷運藍線從台中火車站到安和路採地下化，過安和路至東海大學則採高架化，但後者平日交通就是嚴重堵塞，建議市府變更計畫，將地下化路線延伸至東海大學，才能真正改善台灣大道四段的交通壅塞。

陳淑華表示，行政院已在9月12日正式核定捷運藍線，並納入前瞻基礎建設計畫，目前捷運藍線規劃從台中火車站到安和路採地下化型式，安和路至東海大學則採高架化，過沙鹿後再採地下化方式。但台灣大道四段從安和路至東海大學路段，路寬從原來60米寬縮為40米，平常車流眾多，是台灣大道交通最壅塞的路段之一。

陳淑華說，雖然捷運藍線計畫已核定，但市府仍有變更的空間，建議市府研議變更計畫，將地下路線延伸至東海大學，過東大路後再浮出路面改走高架，才能真正改善台灣大道四段的交通壅塞。

對此，市長林佳龍表示，軌道建設採取地上或地下方式興建，其實各有利弊，英國對地鐵也有一些反思，都市條件適合的話，地上化就像是移動城堡，可融入城市地景。

林佳龍也說，目前捷運藍線市區採取地下化型式，對於經過筏子溪後的方式，因為現在縣市合併後與當初規劃的時空條件已經不同，市府保持開放態度，將把地下化延伸納入考量，積極評估議員建議。此外，由於過去捷運藍線有一些土地徵收沒有補償，必須考慮可開發場站的位置，如果採地下化比較有彈性，對於徵收財務可能會有幫助。

交通局長王義川則指出，捷運藍線的可行性評估通過後，年底將啟用綜合規劃決定技術形式，如果地下化延伸到東海大學，經費將增加約100多億元，施工期程也會拉長。由於捷運軌道是城市的百年大計，市府會綜合考量施工時間、經費等因素，於後續綜合規劃中進行審慎評估。