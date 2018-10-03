「2、3萬也不給」議員發飆杯葛 南市總預算案卡關

蔡秋蘭（左）堅持清點人數杯葛審查，市府官員趨前向她說明解釋，但不被接受。（記者蔡文居攝）

2018-10-03 14:46

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天上午進行第8次定期大會，針對明年度台南市地方總預算案及各項提案進行二、三讀會。無黨籍市議員蔡秋蘭質疑市府地方建設和社團等經費分配不公，且有黨派之分、大小眼，「連2、3萬元也不給」，憤而祭出清點人數杯葛審查，因在場僅25名議員，未達過半數27席，會議議被迫流會，南市明年度總預算也因此卡關。

蔡秋蘭質疑說，縣市合併後，基層反應經費不足，她建議的一些地方建設、社團和社區經費，市府卻有政黨之分，「連2、3萬元也不給」，根本是大小眼。因此堅持清點人數，讓他們回去反省。「2、3萬元，我也不要了。」

議長賴美惠隨後宣布休息10分鐘，包括副市長許漢卿、秘書長方進呈、民政局長林祳祿也前往說明，民進黨團總召邱莉莉、議長賴美惠也幫忙打圓場，但蔡秋蘭指明天還有一天可以審查，堅持要清點人數。

經清點人數，簽到出席議員人數有46人，但在場議員僅25人，並未過半，議長隨後敲槌宣布散會，明天再開。

蔡秋蘭事後說，她當5屆議員，這是首次清點人數，她已經忍耐很久了，市府相關單位應該好好反省、檢討。國民黨議員蔡育輝也聲援說，市府預算分配明顯有政黨之分，這破壞府會和諧，造成議員之間的競爭。

民政局長林振祿則表示，因為現在經費比較拮据，全市700多個里可支配的經費才1500萬元，議員申請中秋、重陽節活動費用，都是補助2、3萬元，最高為3萬元，這次蔡秋蘭申請5萬元，有補助2萬元，但她並不滿意。

他澄清，市府經費補助不會有大小眼，一切均依實際活動的需求來補助，不會有政黨之分。