盧秀燕籲中選會行政中立 用辦喜事心情辦好公投

2018-10-03 14:25

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委、台中市長參選人盧秀燕提出的「反空污」公投出現死人連署的情況，盧秀燕在立法院接受媒體訪問時表示，衝公投連署書的過程中，會有奇怪的案件跑出來，有可能有些人刻意製造奇怪的連署案件到她們那邊，呼籲中選會行政中立，用辦喜事的心情辦好公投。

盧秀燕在立院接受媒體訪問時表示，人民觀感自有公評，這段時間她雖是公投提案人，當初修公投法目的就是希望降低門檻，讓大家更容易公投，但她的提案是史上審最久的公投案，審查時間100多天，剩下可以連署的時間只有一個月左右，一個月要達到門檻28餘萬份多實在是很不容易。

盧秀燕說，她們當初也設想到在衝公投連署書的過程當中，會有一些奇奇怪怪的案件跑出來，甚至可能有些人是藉由她們公開徵求連署書的過程中，故意製造奇怪的連署案件到她們這邊去，所以拚命衝高連署，還好有這樣的預防，才能衝高到31萬餘份連署書。

盧秀燕認為，不管怎樣，可以達到連署門檻是不容易的事情，更應該正視的是，為什麼這麼多人願對「反空污」公投進行連署，表示台灣民眾對於空氣污染不滿意，這對民進黨宣稱空氣變好是莫大的諷刺，也是個重大的警訊，這樣的意義更值得重視。

盧秀燕表示，這是公投法修正完後第一次的公投，能夠成案非常不容易，呼籲中選會行政中立，用辦喜事的心情辦好這次的公投，也辦好年底大選的選務。