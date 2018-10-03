中市綠議員比較政見 稱林佳龍完勝盧秀燕

2018-10-03 13:45

〔記者張菁雅／台中報導〕距離市長選舉只剩1個多月，多位民進黨台中市議員比較市長林佳龍與國民黨市長參選人盧秀燕的政見，包括能源政策、農業政策、托育社福措施、BRT、青年政策與就業及花博，認為林佳龍完勝盧秀燕。

市議員邱素貞表示，林佳龍爭取連任，提出的政策必須接受檢視、驗收；至於挑戰者，也必須提出政見，打動選民。不過，到目前為止，還看不見對手提出任何具體可行的政見。

邱素貞與議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源、張芬郁、翁美春整理出林佳龍與盧秀燕的政見，進行超級比一比。在能源政策方面，林佳龍以「綠色能源政策，斷絕中火火力全開」，盧秀燕「只減電不減煤，提烏龍公投」。

農業政策方面，林佳龍「青年加農計畫，促進農業技術革新與經驗傳承」；盧秀燕「引用嚴重錯誤的數字，刻意唱衰台中」。

托育社福措施方面，林佳龍「推動托育一條龍，照顧兒少權益」；盧秀燕「與現行政策疊床架屋，浪費社會資源」。

BRT爭議方面，林佳龍「破除假BRT弊端，成功爭取藍線捷運」；盧秀燕「恢復或廢除BRT立場不明，阻擋捷運藍線預算」。

青年政策與就業政策方面，林佳龍「多管齊下提升青年競爭力，台中三度蟬聯六都失業率最低」；盧秀燕「青年政策丟回給年輕人自己解決」。

花博方面，林佳龍「花博卡逛花博，照顧市民」；盧秀燕「亂開選舉支票，讓票務大亂」。

議員們認為林佳龍每項政策都勝出，完勝對手。林佳龍表示，連任的關鍵在於政績，台中市已經比4年前進步，他有信心用政績來贏得選舉。