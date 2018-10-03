媒體評陳菊治理神話被戳破 高市府駁斥觀點失衡不厚道

2018-10-03 13:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對某平面媒體今以「韓國瑜戳破陳菊高雄治理神話」為題發表社論，高雄市政府加以駁斥，並細數亞洲新灣區建設成果，強烈質疑國民黨中央執政時，究竟為高雄做了什麼？市府也強調，陳菊市長任內承接原縣市既有債務，但還的債比舉借數還多，若批評者觀點有失平衡，實在不太厚道。

高市府指出，批評高雄的人總是要把高雄港扯進來，平面媒體社論提到高雄港貨櫃吞吐量國際排名從2009年至今掉了2名，姑且不論這個數字意義，高市府只質疑，國民黨中央執政59年來，究竟為高雄港做了什麼？

市府強調，相對於華邦電投資高雄3350億在今日動土，吳敦義曾推動的高雄海空經貿城2632億卻跳票，這個計畫在民進黨中央執政時核定了計畫經費，但馬政府執政後就再沒核定過任何計畫，甚至下台前5年再也沒開過半次會。

市府並細數亞洲新灣區各項重大公共建設，其中市立圖書總館是高市府自建，海洋流行音樂中心、高雄展覽館和港埠旅運中心則是民進黨中央執政時期定案或規劃，卻在國民黨再次執政後，不是變更就是拖延，成為市府推動市港合一、港灣再造的最大阻力。

市府進一步指出，國民黨中央二度執政時倉促推動縣市合併，陳菊市長3屆任內還債1208億、舉借1037億，更承接原高雄縣市共1380億債務，批評者從來不提還的比借的更多，實在有失公允。

而舉借的高峰期之所以落在縣市合併後，也是為弭平縣市間基礎建設落差，以落實施政理念，若不是國民黨說縣市合併後補助不變的承諾跳票，導致補助款短缺818億，陳菊市長幾乎不用舉債建設。