北上挺陳學聖 韓國瑜舉例菲律賓換個總統整個活起來

2018-10-03 13:16

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖今日發表「韌性城市政策白皮書二部曲」，國民黨高雄市長參選人韓國瑜現身相挺，分享「贏」的選戰策略，韓國瑜以高雄負債3000億為例，呼籲選民眼睛睜大，不要等到債越欠越重才覺醒，反過來說，最大的危機可能就是轉機，一個新的市長一定會為一座城市帶來新的願景，不僅是高雄，桃園也是如此，他以菲律賓為例，菲律賓什麼都沒變，只是換了一個總統，就在亞洲和國際舞台活了過來。

與陳學聖有30年交情，韓國瑜盛讚陳學聖心地純潔、充滿理想與韌性，跟30年前一樣沒變，對於自己近來被說成是黑道，他自嘲說，「我是黑道，黑道如何制勝，不管黑不黑道，我的臉已經被打黑了。」

韓國瑜說，市長的個性、理想、宏圖遠略會影響整個城市的發展，他說，到高雄很感慨，不是說「洋和尚會念經」，走遍高雄的山邊海角，接觸這麼多人，發現高雄各行各業蕭條，沒有城市動能，不否認城市的面子很重要，但底子已經虛，所以他才會稱高雄「又老又窮。」有媒體今日報導過去8年高雄人口才增加73人，一年增加不到10人，人口紅利在弱化當中，年輕人大量出走，債務逐步提高，經濟產能不足，這是高雄市的困境，要說高雄很有發展很有潛力，不是騙鬼？

韓國瑜說， 高雄負債3000億，將來這筆錢誰還，很多民眾搞不清楚，認為「那是政府的錢，跟我口袋沒關係，所以不管，但只要拿我口袋的錢，我就翻臉，政府的錢對我來說只是阿拉伯數字」，可是現在大家開始覺醒，發現這個債越欠越重，影響城市的發展，這才覺醒。高雄預算一年才1500億，面對債務除了賴帳之外，就是逐步攤還，如果桃園也是走這樣的模式，結果就會跟高雄一樣。

韓國瑜舉例菲律賓，什麼都沒有，換了一個總統，好像在亞洲、全世界舞台都活過來了；所以以人才為本，一個新的市長，一定會帶動新城市的願景，他相信以陳學聖人格特質、操守品德當選桃園市長，一定會帶動桃園，為桃園帶來光和熱。