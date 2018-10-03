1020台灣正名凱道遊行 彰化成員要向總統說…

2018-10-03 13:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一邊一國連線召集人、前立委江昭儀今天宣布，1020台灣正名凱達格蘭大道10萬人大遊行，彰化縣將有20台遊覽車、800位民眾北上參加，站出來要讓總統蔡英文知道真正的民意，「台灣人就是台灣人！」台灣人會團結起來向中國說NO，拜託總統聽進民意，也勇敢向中國說NO！

為了對抗中國蠻橫無理，一再霸凌台灣，由民間團體發起訴求公投將「中華民國」改以「台灣」為名，號召10萬名民眾，於10月20日當天齊聚凱達格蘭大道發聲，江昭儀今天也在彰化火車站舉辦記者會，高喊「台灣中國、一邊一國」，呼籲鄉親行動力挺台灣正名運動。

江昭儀說，總統蔡英文對中國軟弱，不敢對中國說NO，更不敢用台灣的名做宣傳，作為完全不符合民進黨主張和核心價值。

江昭儀表示，1020凱道遊行一方面是向國際發聲，另一方面要讓蔡英文知道真正民意，台灣人就是台灣人，台灣人要團結起來向中國說NO，拜託蔡英文聽到民意，也能勇敢向中國說NO，台灣就是台灣！

江昭儀指出，中國不斷打壓台灣，文攻武嚇未曾停過，不斷施壓要台灣邦交國與台灣斷交，美國、日本、澳洲等其他國家都已支援台灣，台灣人本身更要為自己發聲、自己要站出來，用行動拒絕中國併吞和統一，彰化縣8位一邊一國連線成員開始接受報名參加凱道遊行。

連線成員、彰化縣議員參選人葉孟家說，年輕人想維持台灣在國際的競爭力，只有獨立公投，堅持台灣中國、一邊一國理想，「台灣才是我們的母親！」

民進黨彰化縣黨部彰化市東區服務處主任郭建全說，1020凱道大遊行就是要讓政府讓國際各國說出請支持台灣正名，「台灣就是台灣！」

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