澎湖疑傳選舉暴力 洪添英競選看板疑遭惡意破壞

警方鑑識人員前往現場蒐證，釐清是人為破壞還是自然風力造成。（記者劉禹慶攝）

2018-10-03 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底五合一選舉，首傳選舉暴力案件！湖西鄉長候選人洪添英競選看板，疑似遭人用利器切割破壞，澎湖警方據報後，派出鑑識小組前往現場蒐證，不排除是自然風力造成，全案正式進入司法程序。

根據了解，設在林投往湖西村要衢的洪添英競選看板，為塑膠布材質，26日傳出損壞掉落，27日由總部人員收回，直至昨日才攤開檢查，發現破損點全數集中在下方，疑似有人以利器惡意破壞，加上鄰近另一位吳姓縣長候選人看板卻毫髮無損，因此懷疑遭人惡意破壞，向警方報案。

警方為了慎重起見，今日派出鑑識小組前往現場蒐證，對於破壞痕跡呈現不規則形狀，認為是自然風力造成的可能性較大，但因競選總部宣稱，接獲民眾通報26日曾看見有2人出現在看板下方，同時破壞痕跡集中在下方，上方因人的身高不夠都完好如初，堅持人為破壞因素較大，候選人洪添英也趕回總部關心。

今年湖西鄉長選舉，由現任鄉長吳政杰尋求連任，與民進黨徵召的湖西鄉長候選人洪添英，2人捉對相互廝殺，而吳政杰為林投人、洪添英則是隘門人，雖然2村緊緊相連，但在澎湖村里基礎觀念為先，選舉看板疑似遭人破壞，容易引起緊張，因此警方也相當慎重，積極釐清看板遭到破壞原因，究竟是人為或自然因素造成？將進一步以科學證據進行釐清。

候選人洪添英趕回總部，與警方商討案情。（記者劉禹慶攝）

洪添英塑膠布競選看板，出現一道道破壞痕跡。（記者劉禹慶攝）