推Wi-Fi網路全面免費 蘇煥智：我當選馬上做！

2018-10-03 12:37

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人蘇煥智與「新大同草根民主聯盟」議員參選人今天共同推出台南市Wi-Fi網路全面免費政見，訴求打倒電信壟斷。蘇煥智表示，這是革命性的政策，只要他當選市長，馬上來做，這可使大家大幅降低電信網路上的支出，這是全民福音，絕非濫開支票，同時透過全市的無線Wi-Fi來建構台南成為全新的智慧城市。

蘇煥智與「新大同草根民主聯盟」議員參選人曾王雅雲、陳志峰、林緯、黃榮裕、高忠義，今天於台南市議會召開記者會，共同推出台南市Wi-Fi網路全面免費政見。

蘇煥智表示，網路免費可以為每位市民減少大量的網路費用開銷，有助於減輕家庭的經濟負擔。市議員蔡育輝也到場，表達對此革新且有創意政策的支持。

蘇煥智強調，網路免費這不是選舉的政策買票，而是科技技術上的進步，預算大約需要5到6億元，技術上完全可行。

連線成員陳志峰表示，有鑑於全市將近2000支的紅綠燈，都建構有無線Wi-Fi，目前只是因為頻寬16MB太小，登錄使用過於繁複，所以使用者不多。正逢4G跨升5G的時刻，頻寬的價格又更下殺，1MB的價格已經不到1元，升級到500MB，可供250戶家庭使用。只需加裝5～600元的IP分享器，就可以將訊號中繼到使用者的電腦和手機。

他說，建置這樣的系統並不是難事，只要全市有2到3成的家庭願意這樣做，就可以把無線網路訊號鋪滿全台南市。當然還要簡化登錄使用的程序，這樣就算老年人非電腦3C高使用者都可以輕易接近使用。而免費的網路可以創造更大的廣告商機，也可以刺激電信公司轉型，拋棄過往以月租費為主要收入的模式。