葛特曼記者會充滿獨派人士 柯Ｐ：垃圾不分藍綠

台北市長柯文哲3日出席文昌國小社區公共托育家園14處的聯合開幕典禮。（記者劉信德攝）

2018-10-03 12:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕《屠殺》作者葛特曼昨召開記者會，會中有民眾問是否認為台北市長柯文哲是「Liar」，葛特曼點頭回「Yes」，並稱柯在活摘事件中的角色之一是「middleman」（中間人）」。讓柯昨晚間爆氣在不到兩小時的時間就拿出律師函，要求葛特曼24小時內道歉，否則提告。

今早柯文哲出席社會局活動後受訪，被問及知不知道昨提問者是前北市府副秘長李文英的先生許龍俊？柯無奈坦言後來有看到照片，這種政治意識形態的仇恨實在很麻煩。至於是不是雙方安排好，柯則說這應該去問他們，怎麼會來問他？

對於自己曾撰寫論文討論葉克膜運用在無心跳器捐違法，柯表示，他今早還特別搜尋「ko wj」發現，相關學術論文有三萬六千多筆，而葉克膜是很高端的科技，器官移植只是其中一小部分，主要還是在心肺功能的支持。

但昨天的記者會上充滿獨派人士，會不會是佈置好的？柯嘟噥「有句話不想說」，隨即加重語氣鬆口「垃圾不分藍綠」。

媒體問柯是否願意明確表態真的不知情葉克膜被濫用？柯先是拿舉愛因斯坦為例，反問難道要怪愛因斯坦發明 E = mc²，才導致原子彈、核能的發明嗎？技術會被運用在哪無法控制，況且去中國上課，下面坐了4、500人，怎會知道裡面有怎樣的人？

媒體質疑所有英文描述柯都看過，且在跟葛特曼的回信中還表示the story seems ok？柯喊冤說，台灣有醫生帶病人或是有病人去中國接受器官移植，大家都曉得，不能因為他說台灣有人帶病人去接受器官移植，就變成我帶病人去，這是不同的東西，這種抹黑很可惡。

柯也說，台灣器官移植登錄系統是他設計的，要查很容易 目前在台灣術後有接受追蹤的，捐贈者欄沒有填， 一看就知道了，此外，裡面有哪個主治醫師上面寫柯文哲？

由於柯文哲日前指訪談過程有錄音檔，可是葛特曼卻說沒有，對此柯僅反問「什麼錄音檔？」沒有多做回應。他也不滿說，不能接受自己被稱為「middleman」（中間人）」。

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