解職提前離「席」 蘇有仁缺席總質詢

因判刑定讞必須解職的蘇有仁，今天沒有出席無黨團結聯盟的市政總質詢。（記者何玉華攝）

2018-10-03 12:16

〔記者何玉華／新北報導〕向來以議事問政「全勤」自豪的新北市議員蘇有仁，今天缺席無黨團結聯盟對市長朱立倫的總質詢，他在書面資料中提到「在任期結束前被迫提前離開議會，內心雖然百般冤屈，也只能無奈接受」，並細數從政36年爭取地方建設的點滴，希望世代交替，為兒子蘇泓欽接棒爭取支持。

蘇有仁在擔任鶯歌鎮長任內，因綁定工程標規格向廠商收賄，最高法院在9月26日判刑貪汙罪定讞；新北市議會指出，依據地方制度法，行政院收到法院判決文後，解除其職務，議會收到行政院解職公文後認定解職。解職追溯到判刑定讞日起。

蘇有仁未到場質詢，但一如以往提供質詢書面資料，洋洋灑灑21頁的A4紙張內容，包括鶯歌鐵路立體化、交通轉運中心、改善大眾運輸系統、新北市立美術館第1期工程的招標、尖山公園的籃球場建遮雨棚、鶯歌運動公園的改善、山水步道規劃為山水公園、鳳鳴消防分隊及鳳鳴派出所的廳舍興建、成立大豹溪為一個市級風景特定區等9項地方議題。

蘇有仁在結語強調，近40年的從政表現沒有辜負鄉親期望；因兩黨未在鶯歌提名議員參選人，擔心鶯歌區少一席議員，鄉親的權益與地方建設的爭取必受影響，不忘為兒子蘇泓欽接棒，爭取支持。