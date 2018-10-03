盧秀燕批死人連署被灌水 結果比例最高的竟然是這縣市...

2018-10-03 12:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨籍台中市長參選人盧秀燕2日質詢時質疑自己領銜提出的公投案，死人連署恐被灌水。對此，民進黨立委何欣純反嗆，根據各地戶政機關查核資料，台北市、新北市的死亡連署比例最高，「請問新北市是誰執政？難道是新北市長朱立倫幫中選會造假嗎？」台中有這種硬坳、造假的候選人，真的令人汗顏。

台中市長參選人盧秀燕提出的「反空污公投」有高達1萬1849份死人連署，中選會將依據刑事訴訟法予以告發。盧秀燕2日質詢時表示，中選會官方文書有48萬和49萬兩個數字，數字恐被灌水？

對此，多名立委今天於立法院召開記者會反轟盧秀燕造假還不道歉。何欣純說，第一、盧秀燕領銜的公投案，有1萬1849名連署者在公投案提出前就已經往生，這是百分百偽造文書，盧秀燕傷害台灣民主應該要道歉。

第二、這些資料都是由全台灣各地戶政事務所的公務人員辛苦查證的數據，且根據數字，這些死亡連署比例最高是台北市和新北市。「請問盧秀燕，新北市是誰執政，請問朱立倫幫中選會造假嗎？盧秀燕污蔑各地戶政事務所的公務人員，應該要說明。

民進黨立委張廖萬堅表示，盧秀燕說中選會收案數目有落差，根本就是作弊被抓到還怪老師，中選會在查核數字時，也有說最後以各地戶政事務所的查核為主，且國民黨自己在送案時，也弄不清楚自己送案數字。盧秀燕是真的關心空汙嗎？還是當成政治利益收割？

民進黨立委賴瑞隆出示資料表示，很多人的連署筆跡都相同，顯然是造假。中選會收案時，就有在收據上註明，最後查核數字以戶政查對結果為準，這個部分被國民黨的圖表拿掉，國民黨用這樣來抹黑中選會。