陶藝家嘆鶯歌風華不再 蘇貞昌發表「鶯歌文藝復興」影片

新北市長候選人蘇貞昌競選辦公室今天發表「還好，有蘇貞昌」系列影片的第二支「鶯歌文藝復興」紀錄影片，陶瓷工會理事長偕達德（右二）和陶藝家許朝宗（左一）也到場一同觀賞影片。（記者陳心瑜攝）

2018-10-03 12:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今天早上舉辦「還好，有蘇貞昌」系列影片的第二支「鶯歌文藝復興」紀錄影片發表，重現蘇貞昌十多年打造鶯歌老街、興建陶博館的歷程，新北陶瓷工會理事長偕達德和台灣工藝之家協會理事長許朝宗兩位陶藝職人也一同觀賞。蘇貞昌表示，未來要將鶯歌打造為工藝首都，讓全世界的大師在此聚集。

偕達德說，近年鶯歌遊客人數銳減，希望蘇貞昌能帶動鶯歌成為最有特色的鄉鎮。

許朝宗表示，鶯歌在民國60年至80年代的20年間主攻外銷，接下來的20年則專攻藝術創作，現在大家都在問，下一個20年又該怎麼走？認為鶯歌集結工業、日用、藝術、建築和衛生等陶瓷，能夠利用產業特色發展觀光休閒，希望蘇貞昌協助鶯歌風華再現。

蘇貞昌致詞延續先前發表的推動「大匠國際博覽會」政見，表示要建設鶯歌為工藝首都，讓國際大師在此展現所長，將以過去打造鶯歌老街、建造鶯歌博物館經驗，未來要重現鶯歌城的活力。

蘇貞昌說，過去自己大力推動鶯歌高職的師徒制，但現在卻淪為升學導向，「台灣不欠升學的學校、欠工藝的學校」；更指當年縣府編列兩千萬元預算舉辦鶯歌陶瓷嘉年華，後來卻縮水成公所的六十萬元預算，最後甚至取消停辦。

蘇貞昌競選辦公室在921地震滿19年前夕，推出「還好，有蘇貞昌」的首支「一起，找回家的路」紀錄影片，今天則推出第二支「鶯歌文藝復興」，後續將發表SARS危機處理、打造貢寮海洋音樂祭等主題。