嗆「跨國告到底」柯文哲：從沒帶病人到中國仲介器官

柯文哲要求葛特曼在24小時內道歉，或是提出基於怎樣的證據，不然就提告，而且「保證跨國告到底」。（記者劉信德攝）

2018-10-03 12:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席社區公共托育家園拓點記者會後受訪，焦點集中昨天的葛特曼記者會。柯昨晚間首度出面怒嗆葛特曼應針對認為他是「liar」在24小時內道歉，否則提告。今早柯文哲還沒到聯訪時間，就把口袋裡的聲明拿在手上，顯然迫不急待要宣洩不滿情緒。

柯文哲重申，他在美國住過，深知美國文化，對於葛特曼在公開場合用「liar」這字講他，感到非常生氣，要求葛特曼在24小時內道歉，或是提出基於怎樣的證據，不然就提告，而且「保證跨國告到底」。

柯隨即正色強調，「我，柯文哲，從來沒有帶病人到中國去仲介器官，這沒有做過。」他數度批評，選舉要有攻防，但不要打得這麼低級，一個宇昌案把台灣的生技業打垮一半，一個MG149造成台灣臨床醫學研究很多困擾，現在的葛特曼案也是在嚴重影響台灣的移植醫學和重症醫學。

至於葛特曼指柯應該知情葉克膜被用在器官移植或是活摘，甚至知道來自法輪功？柯表示，葉克膜主要用途不是用在器官移植，台大醫院做了好幾千例，在器官移植方面很少，主要還是心肺功能支持，大家都忘了他是台大醫院的醫師，這是為何他不擔心，因為不管是移植或葉克膜使用都相當複雜，不是一個醫生可以獨立完成。

媒體又問，若沒告贏，會不會變成法院認證的指控？柯對此僅說，「liar」這是誹謗名譽，律師都知道怎麼告，會處理 。

但為何對於葛特曼稱他是中間人、葉克膜助長中國器官移植等指控不提告？柯只再次說，這就是不懂醫學，葉克膜是很貴的東西，要活摘器官不需要用葉克膜，一般民眾聽不懂，但禁不起專業的考驗。

他並解釋，器官移植從術前評估到術後照護，若出現併發症或是狀況很差，才會進到他主要負責的加護病房這一段，他的病人根本就很難離開加護病房、台大醫院，怎麼會有機會帶去中國？

柯直言，這些在幕後指控、操作的人也知道，這就是為什麼他很討厭他們；打這個，簡單講就是「笨」，到底在打柯文哲還是打台大醫院。

柯文哲指出，台灣作為亞洲主要發展葉克膜的地區，台大醫院曾獲國家品質獎、美國葉克膜學會頒發優秀葉克膜中心等榮譽，他不但去過中國教學，還去過新加坡、馬來西亞、香港，甚至義大利、美國都去過，今天不要為了打一場選戰，把台灣社會弄得亂七八糟。

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