週刊爆料疑勾結蕭家班 前檢座「嘉義劉德華」未接電話

2018-10-03 12:12

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今日出版的《鏡週刊》報導「不肖檢勾結蕭家班」，指嘉義地檢署檢察官曹合一10月1日閃辭轉任律師，傳與廉政署掌握他涉與地方要角蕭家班核心密會，且疑有婚外情有關，面對記者查證 ，曹未接電話，針對此事，嘉義地檢署則回應指出，曹近幾年沒有偵辦與蕭家班有關案件，曹於今年中提出辭呈，依行政程序簽准後辦理。

至於《鏡週刊》拍到曹合一疑與一名百貨公司櫃姊互動密切疑有婚外情，嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說，地檢署沒立案調查此事，但廉政署有無調查此事他不清楚；《鏡週刊》指曹之前辦過的案件曾引起爭議，這部分有的已起訴或判刑，經過法律檢視，沒有不當辦案行為，而快取寶吸金案曹被影射曾向案件關係人許姓車商買車，曹也簽請迴避，移給其他檢察官辦；曹於幾年前就想轉任律師，最終決定於今年中提辭呈。

曹合一是司法官訓練所39期結業，89年分發至嘉義地檢署擔任檢察官至今，曾辦過殺人魔陳瑞欽詐領保險金案、阿里山小火車翻車案、職棒簽賭案等社會矚目案件，96年曾與旅美投手王建民等人同期獲頒青年獎章，被視為地檢署「明日之星」，但仕途不順，多次有升任主任檢察官機會，但最後都榜上無名。

《鏡週刊》報導，曹合一在蕭家班掌門人蕭登獅遭通緝落網後，未經檢察長核准或指派辦案竟私訊蕭，過程也沒錄音錄影，連法警及書記官都不在場，監委認定曹違反刑事訴訟法規定，曹多年來因此無法升官。

《鏡週刊》於9月28日直擊，曹合一與嘉義市議長蕭淑麗隨扈李國安及嘉義市刑大科偵隊長邱國揚，到蕭家班大將、嘉義市農會總幹事黃騰輝豪宅密會2個多小時，這已是曹、黃1週內第3度見面，且曹辭官後打算將律師事務所設在嘉義市農會大樓，坐實曹是蕭家班人馬的傳聞。

黃騰輝受訪說，他與曹合一是20多年老友，共同興趣騎自行車、跑馬拉松、釣魚，而與李國安、邱國揚等人也是騎自行車車友；9月28日當天他與曹騎完車後，與曹等人在家閒聊，《鏡週刊》竟寫成密會大樁腳，他也沒有擔任任何一位市長參選人的競選幹部，「寫得好像跟我見面就是不好的」。黃強調，曹是正直的人，《鏡週刊》報導內容對相關人等都不公平，不知是否因選舉到了的關係來抹黑。

嘉市警局表示，當天邱國揚於下班時間，李國安為輪休，初步了解2人沒有涉及不法行為。