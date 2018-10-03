用電議題引論戰 蘇貞昌批侯友宜靠反對發電

近來用電議題引發國民黨新北市長參選人侯友宜與民進黨新北市長參選人蘇貞昌論戰。蘇貞昌今天受訪表示，不能只靠反對發電，選舉時才來喊環保。（記者賴筱桐攝）

2018-10-03 11:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來用電議題引發國民黨新北市長參選人侯友宜與民進黨新北市長參選人蘇貞昌論戰。蘇貞昌今天受訪表示，不能只靠反對發電，選舉時才來喊環保。

蘇貞昌今天上午至板橋區市場掃街拜票，蘇貞昌表示，反對中電北送的是國民黨台中市長參選人盧秀燕，侯友宜與盧聯手站台，而現在北部的用電缺口，就是靠中電北送，但侯又反對中電北送，又反對蓋電廠，如同昨天那位小市民，當面質疑侯友宜400萬人要用電、要生活、要經濟，沒有電怎麼辦？所以不能只靠反對發電，只有選舉的時候才來喊環保。

蘇貞昌說，在新北市設核能電廠的都是國民黨，他呼籲大家一起面對新北市民的生活及產業發展，也希望侯友宜不要「一場選舉只剩下一個電廠建不建」，不要把所有問題只靠反對發電，只談電廠而不敢談很科學的方法到底應該怎麼做，「他到底有沒有擔當？」

關於用電問題，昨天新北市政府與侯友宜辦公室都發布新聞稿，呼籲蘇貞昌不要再用缺電來恐嚇人民。

蘇貞昌回應，侯友宜指節電就可以不用蓋電廠，結果新北市公布的節電成績是六都最後一名，用電又成長最快，到底要讓新北市民怎麼生活、新北怎麼拚經濟？由此可見侯友宜真的拿不出辦法，只靠口水，選舉只靠反對，所以大家要冷靜以對，好好選出會做事、有擔當的市長。