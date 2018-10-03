中國機艦620後靜悄悄 國軍：情況較特殊

國防部長嚴德發。（資料照）

2018-10-03 11:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國近年頻派軍機、軍艦以「遠海長訓」明義逼近我周遭海空域，但今年6月20日之後，日本防衛省所公布的資訊顯示，中國軍機、軍艦至今無近台紀錄。對此，民進黨立委王定宇稍早詢問國防部所研判的原因，副參謀總長執行官陳寶餘表示，聯二近期也在研判，情況有比較特殊，可能跟天候或者訓練階段完成後檢討等因素有關。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長嚴德發與相關官員進行業務報告、備詢。王定宇稍早詢問，中國對於近期無遠海長訓，稱是季節因素，但中國機艦在去年夏季卻有繞行紀錄。陳寶餘則強調，此事不能說尋不尋常，畢竟敵情、訓練狀況都可能改變，我軍也是如此，有時演訓會比較集中，有時會做檢討。

王定宇表示，他有研判今年6月20日之後發生什麼事，美國二艘伯克級驅逐艦今年7月曾巡航台海，而我國防空飛彈也部署到東部，但確切因素可能有哪些？陳寶餘說，這方便他不便透露。

王定宇也問，對於我國國防安全，對兩岸和平狀態有無信心？嚴德發表示，國軍每天掌握敵情，當面敵情非常嚴峻，縱使中國解放軍今年6月20日無遠海長訓，但對我方針對性演訓仍存在，也不代表後續沒有遠海長訓，對於防衛固守、維護區域穩定，確保國家安全，國軍絕對有能力和信心。