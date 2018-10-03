韓國瑜稱「母語回家學」 李永得：希望他收回那句話

客委會主委李永得今在立院備詢。（記者楊綿傑攝）

2018-10-03 11:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕對於高雄市長韓國瑜日前提及「母語回家學，不要浪費學校時間」，客委會主委李永得今天在立院表示，這是5、60年來獨尊華語的殖民心態，他甚至希望該參選人可以收回那句話。李永得也強調，母語應該在公共領域被使用，否則最終的走向一定是死亡。

客委會今於立院進行業務報告，會中包括蔣絜安、張宏陸、劉世芳、陳怡潔等多名立委在質詢時都提到，日前韓國瑜在公開場合提及「母語回家學，不要浪費學校時間」相關話語，並詢問李永得意見。

李永得指出，這個觀念如同回到5、60年代威權殖民的時代，這是一種獨尊華語、打壓母語的心態，但就他對於瀕危語言的研究，一個語言若在公共場合沒有被聽到、沒有被使用，最終的走向一定是死亡，歷史上很多少數民族的語言都是因為被獨裁者禁止在公共場合講，就像吐痰一樣被禁止，這是非常傷人的事情。

李永得說，各國少數語言的存活之道，一定要進入公共領域，否則就會自卑，沒有尊榮感、認為難登大雅之堂。而學習母語，必須是自然狀況，如學校下課時小朋友用來交談，有些教學也可以用客語進行，其實並不衝突，在家裡的話，如果父母會講的，也要盡量要跟小朋友講。

至於被質疑以上的反應是否太過政治，李永得說，這絕對無關選舉及黨派問題，參選人說這樣的話，讓他已經收到許多客家鄉親反映，他身為客委會主委應該嚴正表態。李永得感嘆，這麼多年大家一直努力在推動客家文化，希望韓國瑜可以收回那句話。