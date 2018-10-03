侯友宜「引擎說」又爆模仿 蘇貞昌：很替他不好意思

2018-10-03 11:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天接受媒體專訪時，以2顆「引擎」形容新北市溪南、溪北的區域發展，被質疑與民進黨新北市長參選人蘇貞昌的「都更5引擎」政見雷同。蘇貞昌今天受訪說，「很替他不好意思」，更批侯只靠幕僚找資料，背也背不好、講也講不清楚。

侯友宜昨天接受「pop大國民」廣播節目專訪，主持人蔡詩萍詢問新北市的城市定位，侯友宜指出，新北市剛好在北北基桃中間一大塊，溪南、溪北每個地方約100多萬人口，好像2顆大引擎，2大引擎是帶動魚往前衝的最大力量，魚頭（台北市）本身已經享有穩定資源，2個大引擎就像魚的兩翅，新北市2個大引擎翻身了，城市風貌改變，不是只有新北市發展，而是北北基桃全部起來。他期望台北、桃園與基隆與新北市並肩作戰，從大台北的區域觀念建構城市生活面貌。

侯友宜的「引擎說」被外界認為與蘇貞昌提出的「都更5引擎」、「打造北北基桃1000萬人的大舞台」相似度高，質疑侯把自己與對手的政見搞混。

蘇貞昌今天上午至板橋區市場掃街時表示，「哎呀！很替他不好意思」，老實說侯友宜都是靠幕僚找資料提供，背也背不好，講也講不清楚，講得顛三倒四，每次都出包。他說：「現在背來背去，把我的背成他的，那我講都更5引擎，他現在也出現引擎了。」

蘇貞昌更引用俚語，「是驢是馬，牽出來遛遛就知道」、「不怕貨比貨，就怕不識貨」，諷刺侯友宜「有沒有料，一比就知道。」

蘇貞昌表示，要成為400萬人的新北市首長真的不簡單，各方面都要很強，有魄力、遠見，同時有強的團隊，才能為400萬的新北市民服務，規劃更好的未來。