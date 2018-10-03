總統交付APEC兩任務 張忠謀：台灣面臨大國國家主義挑戰

蔡總統今宣布由台積電創辦人張忠謀擔任今年亞太經合會（APEC）台灣領袖代表，並交付兩大任務。張忠謀表示，台灣正面臨來自大國國家主義的大挑戰。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-03 11:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡總統今宣布由台積電創辦人張忠謀擔任今年亞太經合會（APEC）台灣領袖代表，並交付兩大任務。張忠謀說，他是以不忮、不求接受任務，並強調在數位競爭時代，台灣正面臨來自大國國家主義的大挑戰。

總統今天在總統府宣布張忠謀擔任領袖代表，並交付兩大任務。第一個任務，就是請張領袖代表及代表團，透過和各國代表的建設性對話，充分掌握經濟局勢，並且發掘合作機會。

她說，不可否認的，國際經濟情勢正在快速轉變的階段，我們看到的，不僅有大國之間的貿易摩擦，還有經濟發展模式在進入數位時代之後，出現的重大變化。因此要借重張領袖代表，多年來在產業界累積的成功經驗，為台灣掌握快速變動的發展趨勢。

總統接著說，第二個任務，則是要告訴國際社會，台灣在數位經濟時代中，擁有的實力以及經驗，以及我們對於擁抱數位未來的願景和理念。相信張領袖代表在APEC和各國領袖會談時，能夠讓世界了解台灣在數位科技上的成就，以及台灣在縮小數位落差、推動中小企業數位發展等方面，可以做出貢獻。

張忠謀則在記者會上表示，台灣在數位領域上是位居創新及供應鏈的地位，但現在因為來自大國高唱「本國製造」、「本國第一」的國家主義，小經濟體的台灣正面臨大的挑戰。而他也以不忮、不求接受總統所交付的任務。

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