今年國慶邀請卡有國旗 藍營質疑比蘇嘉全署名還小

2018-10-03 10:46

〔記者施曉光／台北報導〕雙十國慶將屆，國民黨去年曾經質疑蔡政府舉辦國慶活動大搞「去中華民國化」，邀請卡上面看不到國旗，今年國慶大會邀請卡上有國旗，國民黨則質疑國旗面積比例太小，讓人民感受不到誠意，呼籲全民10月10日當天出席在台北國父紀念館舉行的「愛國旗愛國家國慶大會」。

國民黨文傳會代理主委唐德明表示，105年5月20日蔡英文總統就任總統時對國旗、國父遺像宣誓就職，卻始終不以中華民國為榮，經常以「這個國家」稱呼「中華民國」，如此輕賤中華民國與國旗，對中華民國沒有歸屬感，去年蔡政府舉辦國慶活動，邀請卡上面找不到國旗元素，「連到底是慶祝哪國國慶都搞不清楚」。

唐德明還說，今年國慶大會邀請卡與以往調性有些不同，在卡片正面、背面各有一面國旗，原因就是中央執政成績太差，不敢在國慶日節外生枝，但可憐的是，國旗的大小竟然比不上國慶大會主任委員蘇嘉全的署名，民進黨舉辦國慶把國旗縮得這麼小，讓人完全感受不到誠意。

「愛國旗愛國家國慶大會」由「我愛國旗委員會」、「松濤社」等團體合作，當天現場將安排「萬人唱國歌、萬人祭國父」，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九等藍營人士都將與會。

前國民黨文傳會副主委胡文琦表示，蔡英文總統就任兩年多來，沒有團結台灣，還破壞憲政體制，綠色執政只有空心幹話與鬥爭，東廠太監違法亂國，如今蔡英文支持度只剩下2成，不能再代表台灣民意，應該向全民道歉悔過，而且蔡英文沒有資格再代表中華民國，所有國人應該在這次九合一選舉投下不信任票，請蔡英文回家吃自己。