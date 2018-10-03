學生遞青年論壇邀請函促辯論 蘇貞昌爽快願挑戰

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午至板橋區瑞義市場、華德市場掃街，遇學生當面遞交「雙北市長候選人青年論壇」邀請函，蘇貞昌爽快接下邀請函，允諾全力配合參加。（記者賴筱桐攝）

2018-10-03 10:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午至板橋區瑞義市場、華德市場掃街，遇學生當面遞交「雙北市長候選人青年論壇」邀請函，希望參選人針對青年關心的議題面對面討論並相互提問，蘇貞昌爽快接下邀請函，允諾全力配合參加，他也呼籲國民黨新北市長參選人侯友宜不要再閃躲。

輔仁大學學生會會長劉家杭表示，雙北市幾所大學學生會共同舉辦「雙北市長候選人青年論壇」，同學們都非常關心公共事務，很可惜這次選舉沒有公辦電視辯論會，他們希望以學生為主體，向參選人詢問青年在乎的議題，包括勞動、就業及交通等，討論過程將增加互動性強烈的環節，包括參選人之間互相提問。

台北大學學生議會議長林義翔說，例如台北大學三峽校區二期宿舍流標，導致大一新生沒有宿舍住，附近北大特區高房價，學生又負擔不起，想請問市長參選人有何解決辦法？

蘇貞昌回應，「我是很願意啦！」市民有知的權利，青年關心的議題，應該向青年朋友及學生報告，真理會越辯越明，大家可以檢驗參選人怎麼做，才能做出投票的決定，學生關心公共事務、舉辦論壇非常不簡單，他會全力支持，「應該怎麼辦，我們就參加，希望有一個可以一起討論的機會，看看對方願不願意。」

蘇貞昌批評，媒體邀請侯友宜參加辯論會，侯已經躲1個多月了，他一直公開呼籲，侯也不出來，都靠發言人去講，好像發言人要當市長一樣，這是不應該。