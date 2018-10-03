「青春山海線」新北海岸觀光政策 侯友宜提3亮點

2018-10-03 10:22

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天發表「青春山海線」新北海岸觀光政策，提出觀光路線品牌化、綠能交通串連各景點、打造最長的故事觀光線等3亮點，要讓新北海岸成為旅客能輕鬆玩的「青春山海線」。

侯友宜指出，新北有世界級美景，從淡水到富貴角、三貂角間，有奇岩美景，有台灣的極東與極北點，是距離北台灣最近、最美的山海景色，串連這些景點，就能打造淡水到三貂角成為最美山海觀光線。

侯友宜說，第一個亮點，就是要將這條觀光路線品牌化，而「青春山海線」就是品牌名稱，新北市已經有成功塑造「萬里蟹」品牌的經驗，未來可以把這樣的成功經驗擴大到觀光線的經營，希望所有的遊客都能帶著18歲的心情輕鬆玩，抒解身心，也不製造環境負擔。

如何能達成便利又不製造環境負擔的目的？第二個亮點就是打造北海岸綠能旅遊線，實現多元綠能交通的規劃，以鐵路、電動車、電動機車、自行車、步行進行串連。其中扮演重要角色的電動車輛，每一區景點可利用現有停車場，增設充電柱或電池交換站，成為電動交通工具的充電驛站，未來在這條「青春山海線」上，遊客可以安心使用電動交通工具放心移動。

侯友宜表示，目前業者在新北市已經有15輛MIT電動多元計程車，可以讓市民搶先體驗低碳新北海岸旅遊，後續新北市也會持續接觸，共同討論如何提出電動車出行及服務的優惠及補助辦法，像是促進基礎充電設施的普及、電動車計程車的獎助措施等等，並與廠商合作宣傳教育民眾以電動車做為交通出行的好處，以逐步推動並鼓勵民眾使用電動車出行服務。

第三個亮點則是增加新北海岸旅遊的深度，侯友宜表示，將利用定位系統與APP的規劃，讓遊客走到哪，故事就說到哪，山、海故事隨選隨聽，還可以選擇不同名人說故事。讓旅客除了愛上這裡的風景之外更會愛上這裡世世代代流傳的故事

話鋒一轉，侯友宜語重心長的說，「青春山海線」這串珍珠項鍊的最中間，就是深澳燃煤電廠，如果興建將會讓這串珍珠項鍊蒙上煙塵，如果沒有燃煤電廠，深澳會是一個觀光休憩充電驛站。年底的選舉希望市民們都站出來，用行動拒絕燃煤、拒絕PM2.5，為大家及下一代的健康、環境清楚的表態。