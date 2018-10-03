統派團體慶祝「十一國慶」《BBC》：凸顯錯綜複雜的意識形態

外媒指出，台灣統派團體慶祝「中國十一國慶」，凸顯了島內錯綜複雜的意識形態。（資料照）

2018-10-03 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的雙十國慶還沒到來，已經有統派團體慶祝「中國十一國慶」的公開活動搶先舉行，吸引不少媒體關注，有外媒指出，這凸顯了台灣人錯綜複雜的意識形態，也提到「五星共產廟」拆除事件，是「為台灣人出了一口氣」。

《BBC》中文網發表文章指出，在中國十一國慶節來臨之前，台灣的統促黨就在台北車站舉行「歡欣鼓舞慶國慶」活動，現場同時舉起中國五星旗與中華民國國旗，統促黨指出，「兩岸終將統一，統一後的國旗必然是五星紅旗」，這場活動的路權申請並未獲核准。

台灣另一個統派團體「愛國同心會」，也在中國十一國慶這天舉辦慶祝酒會，酒會舞台正中央高高掛起五星紅旗，舞台上方的布條寫著「台灣省各界慶祝中華人民共和國建國69週年國慶酒會」，「五星共產廟」的魏明仁、自稱「高級外省人」的郭冠英也出現在酒會現場。

文章指出，這些手拿五星旗，公開慶祝中國十一國慶的團體和活動，引起一些台灣人的側目和批評，民進黨立委莊瑞雄就痛批「吃裏扒外」，民進黨台北市長參選人姚文智也說這些人的囂張程度「宛如解放軍登台」。文章也提到彰化碧雲禪寺的「五星共產廟」事件，被彰化縣政府強制拆除、出面拔掉五星旗、鏟倒「毛主席紀念館」，形容是著實為台灣人出了一口氣。