陳致中與蔡其雍現身招待所 爆出是在喬金門縣這件事...

2018-10-03 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁之子陳致中日前捲入招待所風波，與時任金門縣環保局長蔡其雍前往有女侍陪同的招待所，還有2位小姐作陪，而有知情人士爆料，當晚兩人碰面原因是因為蔡其雍想找陳致中「喬事」，希望藉由陳致中與扁家之力，讓高雄市能代燒金門縣的垃圾。

根據《周刊王》報導，金門縣過去都是以掩埋方式處理垃圾，自2010年起，掩埋場已接近飽和，改起船運方式將垃圾運往本島後請各縣市代燒，但僅有高雄市願伸出援手。知情人士指出，從去年6月起，高雄市表明不願再代燒垃圾，加上今年7月新北市及台北市在達到「限量、短暫」的代燒垃圾量後，讓金門縣垃圾數量不斷增長，蔡其雍為此十分著急，評估後認為還是要找過去有長期合作的高雄市幫忙，因此找上陳致中。

知情人士透露，蔡其雍與扁家有多年交情，這回蔡其雍找陳致中碰面就是希望透過陳致中及扁家在綠營的影響力，在選後化解高雄市議會和市府的阻力，讓金門垃圾可以重回高雄市代燒。金門縣環保局廢棄物管理科科長黃杏玲被問及是否聽說過蔡其雍找陳致中幫忙，他僅感嘆：「沒人關心他們是否談正事吧，都聚焦在去哪不是嗎？講一些對的事，沒人要聽吧？」

針對兩人當天見面是否在喬「代燒垃圾」，陳致中服務處表示兩人當天見面並未談及此事，蔡其雍也以簡訊表示：「我和致中會面是校友敘舊，以及關心他的選情，加油打氣而已，謝謝」」