民進黨市長替國民黨議長站台 鄭文燦：很自然

國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝在中壢區成立競選總部，市長鄭文燦（中）偕民進黨市黨部主委張火爐（左四）、市議會黨團總召許清順（左三）同台參與。（記者李容萍攝）

2018-10-02 23:34

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市議長邱奕勝9月29日晚上在中壢區舉行競選總部成立大會，近30名拚連任的藍綠市議員參選人紛紛到場，會場湧入8000人，場面盛大，國民黨市長參選人陳學聖因為較早上台致詞，未能與邱奕勝同台，反倒是在壓軸參選人大進場時，拚連任的民進黨市長鄭文燦現身站台，鄭、邱兩人不僅站在一起也先後致詞。

這幕民進黨市長替國民黨站台的畫面，雖凸顯桃園市過去府會一家、建設沒有分藍綠，近日卻引來國民黨桃園市黨部副主委也是黃國園黨部主委于北辰，以及許多黨工熱議，認為國民黨有明文規範，黨職人員不能公開替他黨站台助選，這涉及黨紀，同樣道理，質疑鄭是否違反黨紀問題。

對此，鄭文燦今天（2日）透過幕僚說，桃園市每項重大建設能讓別的縣市羨慕，讓市民有感，除了市政團隊的努力，過去4年的府會合作做了最好的典範，他非常感謝邱議長的調和鼎鼐，存異求同，以及這4年給予市府的支持，去議長競選總部站台致意，是很自然的事情，當天連民進黨桃園市黨部主委張火爐、市議會黨團總召許清順等人同台參與，並無黨紀問題。

鄭文燦未來是否會為他黨參選人站台，幕僚也說，鄭文燦會視實際狀況再決定，畢竟除了外縣市邀約助選，桃園市也有34名民進黨提名的市議員參選人，等著他「母雞帶小雞」扛起年底輔選大旗。