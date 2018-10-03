諷綠營非核家園 侯友宜：有理想就應說到做到

國民黨新北市長參選人侯友宜（右二）今天晚上出席市議員洪佳君（左二）競選總部成立大會，新北市副市長李四川（左）也現身支持。（記者陳心瑜攝）

2018-10-03 00:00

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天晚上出席新北第七選區市議員洪佳君的競選總部成立大會，致詞時重砲抨擊民進黨「沒有中心價值」，表示執政黨立場變來變去、沒立場，高舉非核家園，接著又編列、追加核四預算，現在又花大把錢把燃料棒送回國外，侯友宜表示，自己認為立場應該要堅持，如果堅持不下去，那就是騙人的。

洪佳君競選總部成立大會現場湧進將近三千名支持者，侯友宜進場時，熱情民眾湧上爭相合影，離場時甚至有熱情民眾將侯友宜「公主抱」，而新北市副市長李四川也現身大喊凍蒜，展現藍營團結氣勢。

侯友宜說，自己其實早就可以像其他老同事一樣好好休息享清福，投入選舉只為一個想法，就是為新北多做一點事情，自己從當學生時，就把國家擺第一，犧牲奉給國家，並用公平、正義和榮譽打拚一輩子。

侯友宜說，這幾年來，看到很多人「變來變去、沒立場」，高舉非核家園，卻又編列核四預算、把燃料棒送回國外，現在還敢罵人？

侯友宜諷，既然有理想、有目標，就應該堅持走下去，要說得到、作得到，不然也不要反過來拿這件事情來講、來欺負人，更表示自己不是政治人物，個性土質到不行，口才不好，但絕不講五四三，該做的就要做，更表示選舉到了，不要亂開政治支票。

侯友宜更說，現在已經跟老縣長時代不一樣，現在有當時沒有的三環三線、公托、托老和國民運動中心，三鶯線112年要完工，也要繼續爭取萬大中和樹林第二期，會繼續腳踏實地做事情。

侯友宜也批評對手蘇貞昌全面補助長者裝假牙政策，表示WHO也提醒長者應該要顧好真牙，表示新北過去早就補助中低收長者的假牙，更強調不應舉債開支票，導致債留子孫。