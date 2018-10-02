中國稱新稅法對台有「優惠安排」 陸委會：含混說法

2018-10-02 22:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於申領台灣居民居住證，可能成為中國新版稅法下的稅務居民，引發台商疑慮，中國財政部稅務總局近日強調，現行稅法對境外人士已有5年豁免期的優惠規定，下一步落實新個所稅法時，並考慮「繼續」對包括台港澳在內的境外人士，「作出優惠安排」。對此，陸委會呼籲陸方應由權威單位儘速向台商明確說明，不要再以「優惠安排」的含混說法，帶給台商不切實際的預期，並作出錯誤的解讀。

中國在今年8月底通過「個人所得稅法」修正，明年實施，陸委會指出，依據陸方申領居住證辦法規定，領證者係在中國大陸有「合法穩定住所」者及證件載有「公民身分號碼」，與其新個人所得稅法之「稅務居民」相關規定具有高度連結。

陸委會說，「個人所得稅法」迄今未公布實施條例，台商關切5年豁免條款是否延續問題，仍迴避明確回應，僅由稅務部門籠統稱將考慮繼續對境外人士作出優惠安排。陸委會強調，5年豁免條款納入新的實施條例是基本要求，由於實施條例只是行政法規位階，陸方應該提出更明確的保障，確保台商權益。

海基會今天舉辦講座，邀請昆山漢邦企業管理顧問有限公司總經理李仁祥，就「大陸修訂個人所得稅法重點解析與台商的因應之道」為題演講。

李仁祥表示，在中國官方暗示不刪除台胞個稅「5年豁免條款」後，台商應可鬆一口氣，雖然仍可能要離開中國183天，才能避免境外支付的境外所得被課稅，但至少5年一次，負擔不算太大。不過，中國新稅法將稅務居民的認定變得更加寬鬆，會衝擊台商傳統的避稅方式。