台中市長林佳龍與市議員參選人陳世凱 大肚聯合競選總部成立

2018-10-02 23:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨提名台中市烏日、大肚、龍井選區市議員參選人陳世凱今天晚上與台中市長林佳龍成立大肚聯合競選總部，林佳龍呼籲民眾年底選戰再次支持民進黨，讓「市長連任、議會過半」。

距離選戰倒數53天，爭取連任的台中市第三選區（烏日大肚龍井）參選人陳世凱，選擇大肚為競選總部，在今天晚間舉行競選總部成立茶會，湧入逾300民眾，歡呼，凍蒜聲不斷，更有民眾開直播與親朋好友分享。

陳世凱表示，8年前，民眾給了他機會來服務民眾，這8年來他沒有讓任何民眾失望，是這個選區設立最多服務處的議員。

陳世凱也提到這8年來在與團隊的努力下，大肚的公車變多了、路變更平了、燈漸漸地亮了、電纜線也漸漸不見了未來，他將繼續為民眾做更多事。

台中市長林佳龍親自到場參加與陳世凱聯合競選總部成立的茶會，他讚揚過去4年，陳世凱在議會總是關心台中的大小事，如爭取大肚文中二用地的活化，爭取讓大肚公車班次增加，對市政提出了最專業的建議，來使這個城市更進步。

林佳龍表示，有人一直抹黑他，擺了一桌放著他的照片，當作中元普渡一樣在拜，還一直說因為他讓台中空氣不好，但是「那四隻煙囪是他立的嗎?」，他呼籲民眾讓年底選戰「市長過關，議會席次過半」。