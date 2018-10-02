網購宅配、滿千免運 國軍軍服新制本月起試辦

軍方試行服裝供售新制，可用儲值卡、上網購。示意圖。（圖：軍聞社提供）

2018-10-02 21:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為滿足國軍官兵服裝需求、改良後勤補給作業，本月起試辦服裝供售新制，除將過去的「撥補制」改為「儲值制」，讓軍士官每年享有最高9860元額度購置軍服外，更在營區內試辦「服裝供售站」，並引進網路購物模式，讓官兵亦能透過網頁、APP下單，還可享宅配到府、滿千免運等措施。

陸軍龍崗營區10月起試辦「服裝供售站」，國防部副部長張冠群表示，此舉為國軍後勤革新歷史性的一刻，將官兵傳統「定期、定量」的服裝供補方式，改為依額度採買，未來也將收集官兵意見，逐年、逐步推廣到三軍。

此外，「服裝供售站」更引進3D量測，可更精準地量測官兵的服裝尺碼，另該站也可供官兵洗衣、休息。

國防部規劃，陸軍龍崗、湖口營區為「服裝供售站」第一階段試行計畫推動地點，預計將試辦一年，未來將視國軍各單位實際需求，將在其他地點設置18處實體店面，其中11處營外、7處營內，預計民國110年全國營運。

國軍服裝採購「儲值制」規定，任職軍士官滿一年，每年可獲得4134元額度、第二年享6470元，第三年以上則有9860元。而販售品項包光「制式軍服」、「消耗性衣物」、「各式鞋類」、「運動服」及「服裝配件」等五大類。