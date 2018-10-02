反空污公投成案 盧秀燕：人民反空污第一步成功

2018-10-02 20:47

〔記者張菁雅／台中報導〕中選會今天召開委員會議，決議反空污公投成案，但對於亡者連署過多，決定提出刑事告發。對此，領銜提案的國民黨台中市長參選人盧秀燕說，人民反空污的第一步已經成功，至於所謂亡者比例過高的問題，她遺憾中選會百般阻擾，讓人民反空污的決心被蒙上了令人厭惡的陰霾。

盧秀燕說，對民進黨害怕民意，而不敢阻擋反空污公投成案，這一點她要再次感謝廣大挺身而出，支持連署反空污公投案的全國人民，因為有大家對維護生活環境的意志，對未來永續發展的願望，出面反對錯誤政策，不想任憑現在的執政者宰割，「人民反空污的第一步已經成功」，接下來不能鬆懈，她要繼續宣揚理念。

至於中選會認定不合格份數中，亡者比例過高的問題，盧秀燕說，非常遺憾，反空污公投從中選會百般的阻擾，現在變成明目張膽的惡意，整個過程中，因為中選會和民進黨的混淆，讓人忽略了許多人民維護環境生存權的這份心，讓人民反空污的決心被蒙上了令人厭惡的陰霾，這陰霾就像空污一樣。

盧秀燕也說，雖然歷經各種困難打壓，但這次反空污公投的成案，顯示許多民眾對空污的不滿，她呼籲全國人民珍惜這次反空污的公投機會，挺身而出踴躍投票，為自己和下一代的未來，爭一口好空氣。