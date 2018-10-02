地主僱人挖墳燒骨 發掘墳墓罪判刑1年2月

2018-10-02 21:24

〔記者張文川／台北報導〕男子方鈾鈞多年前以投資公司名義，買入1塊約1500坪的墓園，準備開發建屋，因遲遲聯繫不到亡者遺族前來遷墳，索性直接找姚姓工人挖墳燒骨，被控「發掘墳墓罪」；法院一審原本將他判刑1年6月、緩刑5年，但高院更一審審理時，方男矢口否認犯罪，也未賠償被害人，高院今將他改判1年2月，取消緩刑機會。可上訴。

判決指出，方鈾鈞為一志投資有限公司總經理，19年前他買下北市福興路1500坪山坡墓園，後來土地變更為建地，開始聯繫遺族遷墳，但直至4年前，土地上仍有多達37處墳墓未遷走。

方男擔心土地開發進度受阻，找來姚姓工人挖墳，先以瓦斯槍將遺骸火化，私自送往納骨塔安置，合計共挖掉其中29處，其中包括一位清朝黃姓進士的墳墓也遭殃。

亡者遺族發現後憤而提告，台北地院一審依發掘墳墓而損壞遺骨罪，判方男1年6月，緩刑5年，高院二審改判2年；最高法院將二審撤銷，發回高院更審。

高院更一審今認定，方男與姚姓工人確實有簽挖墳合約，現場墓穴與遺骸明顯有遭破壞或遺失的狀況，其犯行嚴重違反我國敬重先人墳墓的善良風俗，逾越一般社會常情可忍受範圍，判刑1年2月。

合議庭考量，方男在更審期間，避重就輕飾詞否認，未見真誠悔意，不容輕縱，雖然部分被害人與調解達成和解，或打民事訴訟求償勝訴，但方男在本案辯結前，仍未支付賠償金，不宜給予緩刑，取消緩刑機會。

至於共犯，姚姓工人前年已被最高法院判刑8月、緩刑2年定讞，掛名公司負責人的方男前妻，也是共謀，因和解而獲判刑1年、緩刑3年定讞。