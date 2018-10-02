央視記者英國鬧場還打人 美媒：是場「故意的表演」

2018-10-02 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國保守黨年會期間，中國央視女記者孔琳琳在9月30日一場香港議題研討會上鬧場，不僅怒罵主辦單位、與會香港民主派人士，離場時還打了一名香港籍義工2巴掌，最後遭驅離並被警方逮捕。對此，美國《外交政策》雜誌分析，孔琳琳大鬧會場的原因，應不是出自「內心的愛國主義」，而可能是一場「故意的表演」。

美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）集團旗下的《外交政策》（Foreign Policy）1日刊出專文分析，孔琳琳的行為完全不合常理，若換做在其他地區、國家的電視台記者做出如此無禮的舉動，很有可能會被馬上開除，「若駐中國的外國記者大鬧中方的記者會，很大機會會遭撤銷記者證並驅逐出境」。

專文指出，但讓人感到「意外」的是，央視不僅沒有「批評個別員工的過激行為」，還反而力挺孔琳琳「只是在發問問題，就被『港獨份子』給『攻擊』」，甚至中國駐英大使館也立刻發聲明，針對孔琳琳被帶走一事護航，批評英國一貫標榜言論自由，但是當中國記者提問表達觀點時卻遭到百般阻撓、人身侵犯，完全不能接受，最後還定調此事件是「干預中國內政」，並要求英國保守黨人權委員會「停止插手香港事務」。

專文認為，孔琳琳的行為「可能不是一種自發的愛國主義爆發」，反而是一場「故意的表演」，目的「是為了推動自己的職業生涯」，向中共表忠藉機撈取政治資本，讓自己未來能平步青雲更上一層樓。