陳建仁訪梵諦岡將與中國主教互動？ 外交部：不會碰面

總統府在今天宣布，將由副總統陳建仁率團前往教廷，參加已故教宗真福保祿六世等7位先人的封聖儀式。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-10-02 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國與我國在歐洲唯一友邦梵諦岡簽署「主教任命臨時協議」後，各界對天主教廷與台灣之邦交關係是否動搖產生許多猜測。為鞏固外交，總統府在今天下午召開了記者會宣布，將由副總統陳建仁親自往訪，參加已故教宗保祿六世 的「封聖儀式」。此消息一出，外界好奇陳建仁是否會與中國主教有所互動？外交部回應：「應該不會碰面。」

綜合媒體報導，總統府今天（2日）舉行記者會宣布「聖誼專案」，陳建仁11日將率團出發，此次是要出席14日已故教宗保祿六世等7位先人的封聖儀式，預計16日返國。

外交部次長謝武樵表示，基於我國和教廷76年邦誼，並重視未來雙方的各項合作交流，總統蔡英文決定指派虔誠的天主教徒陳建仁擔任特使，代表中華民國的政府、人民及天主教徒前往致意，陳建仁也將面見教宗方濟各。

教廷這個月除了封聖儀式，還有3日至28日舉辦的世界主教會議，今年主教會議首度讓兩名中國主教參加。對此，媒體詢問陳建仁屆時是否會與中國主教互動？謝武樵表示，應該不會碰面，因為封聖典禮與世界主教會議的地點不同。

謝武樵指出，我方認為，此次邀請中國主教參加主教會議的用意為努力促使中國教會與普世教會共融，幫助中國落實宗教自由，這也是我方所樂見，而我方代表團也會在覲見教宗時，表達希望教宗持續對台灣的關注以及對我教友的關懷，站在外交部的立場，對此也會密切關注，以國家利益和台灣教友的福祉為第一優先。

另外，陳建仁是否會與他國領袖有所互動？謝武樵回應表示，這次受邀出席封聖典禮的國家有一百多國，至於確切有哪些國家、人員，駐教廷大使目前也還不清楚。