回應《屠殺》 柯辦：別為短期選舉利益傷害醫學發展

《屠殺》一書質疑台北市長柯文哲（見圖）與中國關係密切，今天作者又在記者會指控柯P是「騙子」。（資料照）

2018-10-02 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕《屠殺》一書質疑台北市長柯文哲與中國關係密切，今天作者又在記者會指控柯P是「騙子」。柯文哲競選辦公室稍早前回應，要台灣的相關人士別為了短期的選舉利益，傷害到整體醫學發展、並對長年搶救性命的醫師作無端指控。

《屠殺》一書指出，柯文哲與中國關係密切，還曾透過中國組織帶病人赴中進行器官移植，器官來自法輪功。柯辦今天回應，柯文哲是「世界級的葉克膜權威」，曾受邀到美國、歐洲、日本、中國針對葉克膜技術進行教學以及發表學術論文。柯文哲的學術研究與臨床經驗在世界上具有一定的權威性，絕對可受全世界各先進國家器官捐贈及移植學界公評及檢視。

柯辦也指出，柯文哲當年願意把所見所聞「公開」且「具名」發表，是為了在全世界（包括中國）致力推廣在器官移植捐贈上的公開透明，柯文哲在2014年前只是台大醫院加護病房醫師，「請問有何證據指涉他擁有所謂『中國高層』關係？」柯辦也提到，柯P在2008年中至2013年間曾遭禁止入境中國，如果有中國高層關係，會遭到這種待遇嗎？

柯辦也質疑《屠殺》作者葛特曼，始終未明確說明2014年的律師函與2018年間的兩極態度。柯辦強調，柯文哲自2014年2月17日後就不曾在台大醫院從事醫療行為，在此基礎上，葛特曼今天卻沒明確說明為何態度丕變，反而攻擊柯P在葉克膜醫療專業與推廣器官捐贈的努力，對此，柯辦表達強烈抗議，要求葛特曼儘速說明。

柯辦最後也呼籲，台灣的相關人士別為了短期的選舉利益，傷害到整體醫學發展、並對長年搶救性命的醫師作無端指控，或是對病況危急的病人造成終身無法挽回的遺憾。