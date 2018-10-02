基隆5屆市議員施世明退休 最後一次質詢盼基隆向南、高看齊

基隆市議員詹春陽（左）、張錦煌（左2）、施世明（右）本屆議員任期結束後都不再競選連任，市長林右昌（右2）會後合影留念，感謝他們對基隆市政的貢獻。（記者林欣漢攝）

2018-10-02 22:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕5屆基隆市議員施世明本屆任期結束退休，今天下午最後一次市政總質詢，他細數幾十年來投身民主運動的心路歷程，並以民進黨中央黨部內的標語「清廉、勤政、愛鄉土」期勉市長林右昌，讓綠色執政成為品質保證，「基隆能像台南、高雄一樣脫胎換骨，基隆人走路有風。」

66歲的施世明曾擔任蔡英文總統、陳水扁前總統的基隆市競選總部總幹事，從第14屆議員起連任5屆市議員，他回憶，1986年前立委王拓選國大代表，他回到基隆助選抬轎，選後原本想回到台北工作，但朋友勸說應該留在基隆繼續努力，才走上從政這條路，一路走來一步一腳印，服務對象不分族群、黨派，喜怒哀樂都有，百感交集，從無黨到有黨、從在野到執政，真的非常不容易。

施世明質詢結束後，兒子施偉政感性地眼眶泛淚獻花，施世明也把代表為民喉舌的麥克風交給兒子，象徵交棒，施偉政說，會延續父親為民喉舌、不分黨派的理念，使基隆成為世界知名的港都。

林右昌說，施世明與議員詹春陽、張錦煌都是他競選立委、市長時非常重要的支持力量，對基隆市政的貢獻卓越，也長期參與台灣民主政治發展的過程，現在3人都要功成身退，覺得很可惜，希望他們能繼續為民服務，也在市政上予以支持。