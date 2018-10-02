陳其邁競選影片遭「斷頭」 韓國瑜這麼說…

民進黨高雄市長參選人陳其邁《相信高雄》競選影片遭到變造，民進黨立委趙天麟（中）賴瑞隆（左）等人今天召開記者會，痛批這是冒名變造影片非常惡劣血腥，甚至還以政務委員唐鳳名義發送，強調這在民主環境絕對不能容忍，藍綠都必須嚴厲譴責。（記者廖振輝攝）

2018-10-02 17:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁的競選影片，片中青年竟遭人變造為斷頭、血腥、割喉、燒燙傷等模樣，陳其邁受訪時強調，用造假影片來做負面選舉，這是對民主政治做錯誤示範，候選人也應約束他的團隊。

陳其邁日前推出一支名為「心聲篇」的影片，透過在外青年遊子的角度，道出對故鄉高雄的期盼與寄望。

民進黨立委趙天麟、劉世芳等人今天早上在立院召開記者會，指陳其邁的這支競選影片，片中的青年遊子，遭人變造為斷頭、血腥、割喉、燒燙傷等模樣，已報警處理。

對此，陳其邁今天下午出席保全公會後援會成立大會，接受媒體訪問時說，選舉應該正派選舉，不應用假新聞、假民調、或造假影片來做負面選舉，這是對民主政治做錯誤示範。

陳其邁強調，候選人也應約束他的團隊，不然在特定群組流傳變造過的照片、影片，其實有些涉及法律責任，選民也無法認同，應該要自我節制。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天下午也說，報警處理是非常正確和健康的做法，一切等檢調單位調查。

韓國瑜說，他不知道影片的事，今早看到時也嚇了一跳，「怎麼會有這樣一個驚悚的圖片出來，這不是一個很好的現象。」