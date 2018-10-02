魏明仁「合體」郭冠英慶中國國慶 他轟：根本吃裡扒外

魏明仁1日從中國返台，參與愛國同心會慶祝中共69週年國慶日餐會。（圖擷取自YouTube）

2018-10-02 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕建商魏明仁涉嫌強佔「碧雲禪寺」，改為「五星共產寺」，日前因違反建築法遭彰化縣政府拆除，魏明仁買單程機票飛往中國被本報抓包，到西安一天，昨（1日）晚就返回台灣，還參加「愛國同心會」的中國國慶晚會，自稱是「高級外省人」的郭冠英也在一同出席，對此，民進黨立委莊瑞雄痛批，這群人根本是吃裡扒外。

魏明仁日前在「五星共產寺」被拆後，狼狽出逃到中國，原想到北京「求援」，卻始終無法如願，後來輾轉到了西安想找靈感，沒想到行蹤全程被台灣媒體掌握，只好自討沒趣，於1日晚間返回台灣，還跑去參與愛國同心會舉辦的慶祝「中國十一國慶日」餐會。

有餐會現場民眾拍照分享流出，舞台布條寫著「台灣省各界慶祝中華人民共和國國慶日」，現場高掛五星旗；而日前才打贏月退俸官司、自稱是「高級外省人」的郭冠英也首度和魏明仁在台灣「合體」。郭冠英被拍到一個人在偌大的餐桌上「狼吞虎嚥」，魏明仁現身時則被民眾當成「英雄」。

據《三立新聞網》報導，對此，綠委莊瑞雄痛批，這群人在台灣享受言論自由，行為舉止卻公開向台灣人示威，心裡向著老共，根本是吃裡扒外。