《屠殺》作者開記者會 友柯議員參選人批吳祥輝違反選罷法

2018-10-02 17:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕《屠殺》作者葛特曼今天在國賓飯店召開記者會，說明柯文哲器捐事件，「友柯派」台北市議員參選人徐立信也在場外召開記者會駁斥葛氏說詞，指籌辦記者會的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝長期支持特定候選人，如今邀葛特曼來，違反選罷法，呼籲行政院長賴清德應將受利用干擾台灣選舉的葛特曼，列為不受歡迎人物。

徐立信說，葛特曼開記者會，卻沒有提出任何證據，很明顯就是潑了洋墨水之後想「落跑」，但依選罷法規定，任何人跟政黨都不可以邀請外國人替特定候選人站台造勢，而籌辦記者會的吳祥輝長期支持特定候選人，明顯已違反選罷法規定。

徐立信進一步說，行政院長賴清德日前說，這次選舉，要嚴防外國介入、暴力影響及假新聞誤導，因此，應該要以同樣標準檢視葛特曼事件，將他列為不受歡迎人物。

媒體追問徐立信，他指吳祥輝所支持特定候選人是說誰？徐立信沒有正面回應，僅說吳祥輝雖然沒有明說，但依照吳的智慧，也很懂得法律，整個過程就是想拉下柯文哲，讓其他人上去，行動和意圖很明顯。

徐立信也說，葛特曼拿著柯文哲參加「第四屆全國心肺移植高級研討會暨首屆美敦力ECMO培訓班」的照片，加上柯文哲本身是器官移植小組成員，就間接接推論柯P知道都是在法輪功受害者身上摘取活器官， 這推論既荒謬又沒有理由，「若有證據應該直接拿出來不用，這樣拐彎抹角，先是抹紅、抹黃、再來抹黑 ，對於這樣的惡質選舉文化，希望老百姓能唾棄。」

徐立信最後也以《史記》是最早的訪談紀錄比喻，葛特曼拿出和柯P的信件往來，指刊出部分有獲得柯簽名確認，但訪談紀錄要訪談者簽名可以簽啊，只是以確切證據來說是，是不夠的。