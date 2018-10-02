葛特曼指柯文哲是騙子 丁要柯說清楚 姚迴避評論

民進黨台北市長參選人姚文智（左）和國民黨台北市長參選人丁守中（右），今天下午出席「不動產政策白皮書論譠」。（攝影朱沛雄攝）

2018-10-02 18:28

〔記者鍾泓良／台北報導〕披露中國活摘器官移植的「屠殺」作者葛特曼，今天下午召開記者會指稱台北市長柯文哲是騙子。國民黨台北市長參選人丁守中受訪表示，面對這麼多指控，柯文哲身為台北市長，應該說清楚講明白。民進黨台北市長參選人姚文智則對於媒體詢問此事多次迴避，並說自己剛剛都在演講，完全不了解問題，無法為柯文哲回答，反批柯不願談政策，市政問題就問不完，反要記者去逼問柯文哲。

丁守中說，柯文哲是不是刻意迴避不曉得，但面對葛特曼對他作出這麼強烈的指控，應該要說明清楚，當初柯還說葛特曼會修改第二版本，結果對方不僅沒改，現在還直指他有涉案，「上一次混過了這次要說清楚講明白。」

姚文智說，自己剛剛在演講，「對於大家所問的問題完全不了解」，反倒指柯文哲在這麼多場合都不願意談政策，「每天當網紅躲在媒體後面，講一些言不及義，講一些風涼話和幹話。」姚批柯文哲為什麼不敢出來辯論，「現在選前50天，還不是適當時機嗎？」要大家給柯文哲壓力，媒體也應該希望舉辦辯論會。而當記者回過頭問到器官移植一事時，姚說「你們（記者）可以問他（指柯文哲）啦！」台北有這麼多市政問題他都沒辦法解答，這些都問不完。