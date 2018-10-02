像辦辯論會！丁守中、姚文智、北市府 不動產政策大PK

台北市長參選人姚文智（左起）、丁守中、台北市副市長鄧家基2日出席「不動產政策白皮書論壇」。（記者朱沛雄攝）

2018-10-02 17:15

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長參選人丁守中、姚文智及台北市副市長鄧家基今天參與「台北市長候選人對台北市不動產相關產業政策白皮書論壇」，3方猶如舉辦小型辯論會，各自推舉的政策及批評對手政策。鄧家基主要報告市府4年來推動的都市計畫、都更、公宅等政策；丁守中台上則先批評柯文哲執政不力，宣布未來要成立都市更新局、1區1亮點建設及放寬第3種住宅區容積獎勵；姚文智則重提他的Skyline政策，還說要在北市府推動最大的都更公司及容積銀行，創造17兆元利潤。

場內氣氛中，丁守中最受到不動產業者的熱烈歡迎，甚至在報告結束後，有民眾起立鼓掌。相反地，姚文智上台報告時先遇到設備問題，後來在談論到東門市場時還遭民眾嗆聲，讓他在台上動怒「現在我在講話！」

鄧家基簡報內容先從都市計畫說明，提到北市府除了推動東、西區門戶、社子島計畫外，也已計畫在12行政區都推動都市計畫通盤檢討，目前共有9區已公展，今年底會全區都公展。他也說，在未來發展方面，北市府規劃要利用各大捷運站推動「公共運輸導向型開發」（TOD），增加城市建設。

鄧家基說，北市府為了健全房市，也致力於資訊透明、價稅合理等，包括單一且自住調降稅基、地價區段細緻化等都有助於讓房市合理發展。另外，公宅政策部分，市府年底施工中加上完工將有1萬2000戶，目前包租代管也有媒合400餘戶；都更方面，市府以政府力量帶動民間改造，並也推動相關政策促成民辦都更。

丁守中報告時先說，很希望柯文哲可以親自到場，「我可以好好電他一下！」他批評柯市府說，大巨蛋、北藝中心原訂2015年就要完工，為何到現在變成爛尾樓？而柯文哲家對面的東門市場至今92年無法改建，柯文哲忽視了4年，「我丁守中當市長，一天都不能忍受！」

丁守中說，北市都更案法定可以給到1.5倍容積獎勵，但許多都更案拖個10年、20年卻只給到20％，依照柯文哲遠不及前任市長的發建照速度，台北市老屋300年都沒辦法完成，他說，他要用推動都市更新局專責處理都更。

丁守中也宣示，自己姓「丁」，就是要專門處理釘子戶，更主張台北市住三的法定容積應從225％調高至300％，他說，許多人都說都更後都繳不起高額地價、房屋稅，宣示未來北市都更，繼續沿用原本稅價，絕對不加稅。

最後，丁守中也說，他將要12行政區推動1區1建設，包括青年公園蓋像東京的晴空塔、圓山花博公園興建主題樂園，北市士林科技園區設立青年創業育成中心，而不是像柯文哲一樣，弄個關渡花海季掩飾無能。

姚文智上台時先說，自己在去年12月就把台北發展說明清楚，接著撥放Skyline影片，卻頻頻遇到技術問題，讓他在台上十分尷尬。他說，東門市場都更都是20幾年前的問題，當時是馬英九、郝龍斌當市長，是國民黨當市長，馬上惹得台下民眾反嗆，陳水扁也當過市長，姚文智也不甘示弱「現在我在講話！」讓司儀趕緊控制秩序。

姚文智說，鄧家基報告的TOD政策，理論不錯，但端看今年4月北市府通過的萬華都市計畫，也沒有加入TOD概念；而包租代管雖然北市是第1名，但是1戶要花上5.5萬元，難道不需要檢討嗎？姚文智也說，丁守中所提出的都更局，自己四年前都通過，而調高住三法定容積方向也正確，但強調都市發展也不是這麼簡單，甚至也不忘嗆丁，士北科也不是想環球影城，也可以考慮醫療或教育發展中心

姚文智說，未來如果他當市長，他要把北市府變成台北都更公司，成為最大的都更公司，認為若把57萬戶的老舊房屋都更，可以創造17兆的利潤。他也說，自己也要當台北容積銀行董事長，讓容積可以調派到適合的區域，保留像是芝山岩或古蹟等開發受限的區域。

台北市長參選人姚文智（左起）、丁守中、台北市副市長鄧家基2日出席「不動產政策白皮書論壇」。（記者朱沛雄攝）

台北市長參選人姚文智（左）、丁守中（右）出席「不動產政策白皮書論壇」，在台下互相致意。（記者朱沛雄攝）

台北市長參選人姚文智上台闡述「不動產政策」。（記者朱沛雄攝）

台北市長參選人丁守中上台說明「不動產政策」。（記者朱沛雄攝）