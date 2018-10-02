鞏固台梵邦交 陳建仁11日率團出訪晤教宗

2018-10-02 16:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕教廷與中國簽署「主教任命臨時協議」，台梵邦交面臨考驗。已故教宗若望保祿六世封聖儀式將在14日舉行，蔡總統已指派，將由副總統陳建仁11日將代表台灣率團訪問梵蒂岡，16日返抵國門。

總統府下午舉行記者會，將隨團的外交部次長謝武樵表示，這次出訪名為「聖誼專案」，強調出席封聖典禮並強化與教廷的邦誼。另外，教宗方濟各照例將接見各國代表團，陳副總統也將晉見教宗。

此次訪團成員包括陳副總統、陳建仁夫人羅鳳蘋、及謝武樵。

總統府發言人黃重諺補充說，陳副總統將致贈教宗瓷器畫作，由陳士侯所畫的「台灣阿嬤」彩墨作品。

陳副總統享譽聖騎士頭銜，曾在2016年9月率團前往梵蒂岡，出席德勒莎修女封聖典禮。基於台灣與教廷長達76年邦誼及對雙方各項合作交流的重視，根據總統府規劃，將由陳副總統擔任特使出席大典。

教廷與中國達成主教任命臨時性協議，總統府今天表示，台梵關係穩定，且從人權角度來看，中國人民可以因此領受到更多上帝慈愛、享受更多真正的宗教自由，這應該是祝福好事。

中梵簽署主教任命臨時性協議，台梵關係面臨考驗。總統府上周已表示，台灣和梵蒂岡分享共同價值，民主人權、宗教自由上有很多共同點和共識，兩國關係相當穩定，外交從來不應該是零和遊戲，最重要是繼續維持台灣和梵蒂岡長久且穩定邦交。

總統府也表示，相信梵蒂岡和中國對話，必然是基於人權、宗教自由等人類共同價值和理念，台灣做為宗教自由良好典範，持續在和平自由等普世價值上，強化雙邊高層互訪及宗教交流，致力增進和教廷之間和平人道和慈善夥伴關係，做為教廷和世界各國推展慈善和促進和平不可或缺的合作夥伴。

總統府還說，梵蒂岡和中國間相關協議，從人權普世角度來看，如果在梵蒂岡努力下，中國人民可以因此領受到更多上帝慈愛、接近上帝，從而享受更多真正的宗教自由，這角度來看，這應該是祝福好事。