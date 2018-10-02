16官員涉案 律師踢爆：傅崐萁把縣府當公司、公僕當傭人

前花蓮縣長傅崐萁（中）上月25日入監服刑，藍營立委張麗善（右）前來聲援，立委妻徐榛蔚（左）則一路陪伴，幾度哭倒在傅崐萁懷裡。（資料照）

2018-10-02 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕前花蓮縣長傅崐萁因「合機炒股案」上月25日入監服刑，他也因「理想大地案」涉違反稅捐稽徵法等罪嫌遭起訴，一審被判無罪，檢察官不服並提8大理由上訴，沒想到30日查出花蓮縣政府竟有16名官員涉及此案。對此，律師黃帝穎表示，傅崐萁根本是把縣政府當私人公司經營，更把公務人員當成家裡傭人使喚。

在理想大地案中，傅崐萁妻子徐榛蔚出資成立的榮亮公司負責人鮑廣廷，以及購地者林德復等3人共同涉嫌違反稅捐稽徵法、商業會計法及偽證罪嫌，花蓮地院上月24日一審判鮑廣廷1年8月，緩刑3年，但認定傅崐萁並非榮亮實際負責人，因此判決傅崐萁、林德復逃漏稅捐及偽證皆無罪。

花蓮地檢署不服判決並提出8大理由上訴，事後調查更意外發現，傅崐萁曾要求縣府公務人員到他的私人公司上班，且有16名在花蓮縣府擔任要職的官員涉及此案。對此，黃帝穎1日在三立《鄭．知道了》節目中直言，除了傅崐萁以外，「全台灣你找不到其他縣市可以把公務人員當成家裡的傭人一樣！」

對此，黃帝穎指出，傅崐萁在2012年曾以花蓮縣長身份，攜同榮亮公司董事長徐榛蔚共同前往中國廣西南寧簽合作協議，甚至榮亮公司帳戶密碼都和徐榛蔚私人帳戶的密碼相同；甚至傅崐萁還曾要求縣府公務員在「上班時間」到榮亮公司替他做事，「那這樣公司還不是他家的？」

黃帝穎酸說，除了傅崐萁外，全台灣根本不可能有任何一家公司都是靠公務員在幫忙，且私人公司的「代表交易人」也絕對不可能由公務人員來擔任，「難怪別人說『花蓮王』，因為全台只有花蓮縣會把公務人員當成私人公司，或是家裡傭人在使用！」