里幹事下班陪人拜票遭記過調職 議員批基市府說詞

2018-10-02 16:17

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市安樂區1名林姓里幹事，在下班後陪同林姓市議員參選人拜票，遭市府記過調離現職，市議員張芳麗今天下午市政總質詢時提及此事，她認為，公務人員利用下班時間助選無可厚非，沒必要予以「判了死刑還要鞭屍」的處分。

對此，民政處長王榆森表示，是有民眾在社群網站上爆料，市府接獲檢舉進行了解，雖然是下班時間，但里幹事有行政資源，平時的工作就是在進行里民服務，對社區民眾有一定影響力，林姓里幹事的行為已違反「公務人員行政中立法」第9條規定，最後決議記過，目前調到其他行政區，仍是里幹事。

張芳麗說，若是在上班時間幫人輔選而受到處分就無話可說，但下班時間每個人都有他個人的自由選擇，如果下班後去拉票也會受到公務人員身分的約束，那以相同的情況來說，市長林右昌9月30日星期天下午在朝棟里舉辦市政說明會，參加活動的公務人員是否都要受處分？

王榆森說，經查當天在朝棟里舉辦的市政說明會，主要是在向里民說明市政建設與發展，現場也沒有選舉行為，與選舉或競選活動沒有任何關係。

張芳麗說，這是觀感問題，每個人都有私人的交情或支持的候選人，只要是利用下班時間就並沒有錯，希望心胸放開一點，不要將人判了死刑還要再鞭屍，應該給人留一條活路。（16:57更新）