中國醫大國慶禮賓員有明星味 有東方版安海瑟薇、台版始源

中國醫大國慶禮賓員服飾以紅金色系為主，呈現替國家慶生的喜氣。（記者蘇孟娟攝）

2018-10-02 15:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕雙十國慶即將到來，中國醫藥大學是中南部大學唯一獲選國慶禮賓接待團隊，今年24名學生獲選擔任禮賓接待，團員中還飄明星味，有東方版安海瑟薇，還有台版始源等，近日加緊練習接待禮儀，盼讓外賓有賓至如歸好印象。

中國醫大紫薔薇親善大使成軍11年，外型亮麗、挺拔帥氣的團隊常應邀擔校內外重要典禮的禮賓接待服務，今年更是第4年入選國慶禮賓接待團。

今年24名入選團隊成員中，男生平均身高178公分，女生平均164公分，因須面對來自國內外賓客，入選團員各須有多益650分以上外語實力，更具備CPR證照，盼在今年各大學禮賓團隊中，突顯醫藥專業。

中國醫大禮賓團服走紅色系，女團員一襲紅色洋裝，上身則搭配宛如軍裝的設計及剪裁，呈現俐落感，另搭配藍金色絲巾，呈現替國家慶生的喜氣；另團員則是黑色系西裝，搭配金色領帶，也是帥氣煥發。

為迎接這項難得的榮耀任務，學生禮賓團數月前就展開特訓，除練美姿美儀、口條、接待禮儀外，為讓儀態看起來更優雅，學生每天至少要貼壁站半小時，因國慶當日接待過程長數小時，為練就體力，短論男女團員更是天天跑操場數圈或是上下樓梯，逛練體力與腿力。

已是第3年出任禮賓接待的營養系大四學生學生許毓宸說，還要練習讓眼睛會笑的能力，盼讓人感受到最真誠的服務；至於第一次出任國慶禮賓的林秉謙說，原本為練就自信參與親善大使團隊，這次獲選擔任禮賓服務，既興奮又緊張。

除加緊練習外，中國醫大國慶禮賓團隊也飄明星味，有人長相有融合柯佳嬿及桂綸鎂的fiu，營養系大四生姚晴徽長相神似東方版安海瑟薇，還有長像有台版始源味的林秉謙，讓團隊超吸睛，兩人均表示，會盡全力表現良好，讓外賓留下美好印象。

中國醫大國慶禮賓員數月前就開始練儀態與體能，展現最佳狀態。（記者蘇孟娟攝）

中國醫大國慶禮賓員數月前就開始練儀態與體能，展現最佳狀態。（記者蘇孟娟攝）

大眼美女姚晴徽有東方版安海瑟薇氣質。（記者蘇孟娟攝）