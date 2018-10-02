慶祝國慶同心共好 總統府前5日起舉行建築光雕展

總統府2日舉行「TAIWAN共好─中華民國107年國慶‧總統府建築光雕展演」記者會，會中展演部分段落光雕作品在總統府模型上。（記者廖振輝攝）

2018-10-02 15:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今舉行「TAIWAN共好─中華民國107年國慶‧總統府建築光雕展演」記者會，為慶祝國慶日，總統府將自5日起至10日於府前光雕展，展現同心、連結、共好的初衷。

文化總會副秘書長李厚慶說，這也是針對明年總統府100年所做的發想及設計。

光雕藝術總監陳怡潔說明「光雕模擬」說，希望表現出台灣豐富的生物及地貌，透過光雕也讓總統府更為有動力感。

光雕音樂總監周恆毅說明音樂設計理念表示，音樂曲調以交響樂演奏出台灣四周環海的意象。第二段則呈現台灣的地貌，包括原住民音樂及南管等。

總統府說，「TAIWAN共好- 中華民國一〇七年 國慶·總統府建築光雕展演」，將透過全長140公尺的建築光雕，在為期六天的 展演中，以「同心」、「連結」、「共生」的初衷，凝聚台灣各地的特色，探索台灣生物多樣性的豐富面貌，並分享台灣運動員在亞洲運動會上精彩的表現，與全民一起見證片土地所孕育出的生命力與感動力。以越在地越國際的美學精神，綻放數位年代的藝術能量，邀請大家一起傾聽彼此的心跳聲，共築台灣當代文化奇蹟。

總統府今舉行「TAIWAN共好─中華民國107年國慶‧總統府建築光雕展演」記者會，為慶祝國慶日，總統府將自5日起至10日於府前舉行光雕展，展現同心、連結、共好的初衷。（記者廖振輝攝）

總統府2日舉行「TAIWAN共好─中華民國107年國慶‧總統府建築光雕展演」記者會，5日起舉行建築光雕展演，展現台灣同心、共好的多樣性。。（記者廖振輝攝）

總統府2日舉行「TAIWAN共好─中華民國107年國慶‧總統府建築光雕展演」記者會，會中展演部分段落光雕作品在總統府模型上。（記者廖振輝攝）