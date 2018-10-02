反擊蘇陣營 侯陣營反批蘇做事倒數第一

2018-10-02 14:57

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨新北市黨部今針對國民黨新北市長參選人侯友宜過去的多項爭議言論與行為，將於近日出版「你不知道的六冠王侯友宜」手冊，讓外界了解侯友宜拒絕公開辯論，卻在政見上抄襲，侯陣營反擊，批評蘇貞昌罵人衝第一，做事倒數第一。

國民黨立委、侯友宜團隊副總幹事兼發言人曾銘宗、柯志恩今下午也在立院召開記者會反擊，曾銘宗說，民進黨顯然發現新北選情不樂觀，所以又拿出抹黑伎倆，還說侯友宜有「六冠王」，就來看看蘇貞昌過去擔任台北縣長，到底做的好不好？

曾銘宗說，蘇貞昌在6月8日說「污染不處理我來處理」，但在蘇任內淡水河重度污染，根據重陽橋、忠孝橋的監測，蘇任期內幾乎都是嚴重污染，蘇還敢講「污染不處理我來處理」，但他任內都沒有處理。

曾銘宗指出，根據淡水河流域整治成效，藍營執政後，淡水河污染由中度變成輕度，曾幾乎減為輕度污染，這是藍營執政的績效，是民進黨不處理國民黨執政後才處理，新北在改變，蘇卻看不見

曾銘宗表示，由污水接管率來看，在2004年時，蘇貞昌台北縣長任滿，台北縣接管率只有5.23%，前台北縣長周錫瑋5年任期後的2010年，提高為36.1%，朱立倫經8年到2017年，接管率是84.67%，數字非常的高，遠比高雄、台南、台中都高，如果問蘇在幹什麼，「我相信他也會回答他也不知道在幹什麼」。

柯志恩批評，她們今天開這記者會完全是為了回應民進黨以「六冠王」污衊侯友宜，都是「餿飯熱炒」，台北縣在2005年時，多項標準都是倒數第一，但到今年時，新北市總競爭力是第一名，蘇貞昌是罵人衝第一，做事倒數第一，新北在進步，蘇都看不見。