賴士葆批恆春大摸彩是買票 潘孟安：不收回就提告

2018-10-02 14:53

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨立委賴士葆昨天在立法院質詢時，抨擊恆春鎮公所7月份舉辦的全鎮大摸彩活動是「亂搞中的亂搞」，想不到民調贏很多的民進黨籍屏東縣長潘孟安這麼怕死，還要拿老百姓的錢去買票；潘孟安今天在議會回應議員質詢時，公開要求賴士葆收回言論，否則就提告。

賴士葆指出，恆春鎮拿地方建設基金舉辦大摸彩，全鎮人口才3萬，獎品卻多達3千份，有電動機車、電視機和電冰箱，在選舉前辦這種活動，這不是買票，什麼才是買票，他印象中的潘孟安，做的還不錯，民調也贏很多，居然還要拿老百姓的錢來買票，他要求審計長林慶隆查清楚，並交代南部各縣市審計單位盯緊點，他相信這種問題不只有屏東縣才有。

潘孟安表示，恆春鎮舉辦的摸彩活動，縣府一毛錢都沒出，賴士葆的言論是「竹竿接菜刀」，是無中生有的惡意抹黑，連屏東縣政府也無端受中傷，選舉前講出這種話，有意圖使人不當選的故意，賴士葆雖受言論免責權保護，但也不能違法，要為自己的言論負責，若不收回「買票」的抹黑指控，他將提起告訴。

民進黨屏東縣黨部下午也發表聲明譴責國民黨及賴士葆，指屏東縣政府與恆春鎮公所是各自獨立機關，賴士葆硬要牽扯縣政府，心態可議，仗勢有言論免責權的保護刻意抹黑，國民黨一再製造假新聞，企圖影響選情，意圖使人不當選，國民黨欠屏東人一個道歉。